Automobil na krovu nasred magistrale: Teška nesreća na putu Čačak - Požega

Tokom večernjih sati na magistralnom putu Čačak - Požega, u mestu Pakovraće, došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo najmanje jedno putničko vozilo.

- Usled siline udara "pežo" je završio prevrnut na krovu. Prema prvim informacijama sa terena, vozač ovog vozila je povređen, a lekari Hitne pomoći ukazali su mu pomoć na licu mesta - potvrđeno je za RINU.

Na teren su odmah izašle i ekipe vatrogasno spasilačke službe koje su učestvovale u intervenciji, dok za sada nema zvaničnih podataka o povredama ostalih učesnika u saobraćajnoj nezgodi.

Zbog udesa, saobraćaj je trenutno obustavljen na ovom delu magistrale.

Autor: Marija Radić