AKTUELNO

Hronika

POLOMLJENE MU SVE KOSTI NA LICU Muškarca dovezla braća u bolnicu sa licem UNAKAŽENIM DO NEPREPOZNATLJIVOSTI!

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Muškarac B. D. (44) primljen je sinoć u Urgentni centar u teškom stanju izobličenog lica, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede glave.

Pretučenog čoveka dovezla su braća u besvesnom stanju, a kako se nezvanično saznaje, njemu su slomljene sve kosti na licu i nije u mogućnosti da govori.

- Muškarac je doveden u pratnji braće, sa licem unakaženim do neprepoznatljivosti. Postoji sumnja da se napad dogodio u jednoj kafani - ispričao je izvor blizak slučaju.

Tuča se, navodno, dogodila na Voždovcu, a braća povređenog čoveka ispričala su da ne znaju gde je pretučen, ali da sumnjaju da je B. U. napadnut dok je bio u kafani.

Napadnuti muškarac nalazi se na odeljenju reanimacije u teškom stanju, a policija će moći da ga ispita na okolnosti događaja tek kada mu zdravstveno stanje to bude dozvoljavalo.

U toku je potraga za napadačima i rad na utvrđivanju lokacije na kojoj se napad dogodio.

Pretučenog čoveka dovezla su braća u besvesnom stanju, a kako se nezvanično saznaje, njemu su slomljene sve kosti na licu i nije u mogućnosti da govori.

U toku je potraga za napadačima i rad na utvrđivanju lokacije na kojoj se napad dogodio.

Autor: D.Bošković

#Bolnica

#Kosti

#braca

#lice

#muskarac

POVEZANE VESTI

Hronika

MUŠKARAC UNAKAŽENOG LICA BEZ SVESTI DOVEDEN U URGENTNI: Slomljene mu sve kosti lica! Sumnja se da se OVO dogodilo na Voždovcu

Hronika

JEZA! Nasilnici upali u kafić na Čukarici, pa oteli mladića (20)! Pretukli ga, stavili kesu na glavu, pa ga odvezli u šumu i sve to da bi mu tražili O

Hronika

Mladić sa slomljenom vilicom primljen u bolnicu u Beogradu: Tvrdi da je dobio batine na poznatom bazenu

Hronika

Tinejdžera iz Beograda tukli i mučili dok mu nije pukla slezina: Najnovije informacije o stanju maloletnika

Hronika

EVO U KAKVOM JE STANJU RANJENI POLICIJAC: Potera za kradljivcem vozila umalo završila fatalno, poznati prvi detalji!

Hronika

TUČA U BEOGRADU: Muškarcu flašom isečena glava, hitno primljen u bolnicu