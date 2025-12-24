POLOMLJENE MU SVE KOSTI NA LICU Muškarca dovezla braća u bolnicu sa licem UNAKAŽENIM DO NEPREPOZNATLJIVOSTI!

Muškarac B. D. (44) primljen je sinoć u Urgentni centar u teškom stanju izobličenog lica, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede glave.

Pretučenog čoveka dovezla su braća u besvesnom stanju, a kako se nezvanično saznaje, njemu su slomljene sve kosti na licu i nije u mogućnosti da govori.

- Muškarac je doveden u pratnji braće, sa licem unakaženim do neprepoznatljivosti. Postoji sumnja da se napad dogodio u jednoj kafani - ispričao je izvor blizak slučaju.

Tuča se, navodno, dogodila na Voždovcu, a braća povređenog čoveka ispričala su da ne znaju gde je pretučen, ali da sumnjaju da je B. U. napadnut dok je bio u kafani.

Napadnuti muškarac nalazi se na odeljenju reanimacije u teškom stanju, a policija će moći da ga ispita na okolnosti događaja tek kada mu zdravstveno stanje to bude dozvoljavalo.

U toku je potraga za napadačima i rad na utvrđivanju lokacije na kojoj se napad dogodio.

Autor: D.Bošković