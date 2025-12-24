AKTUELNO

Uhapšen muškarac na Paliluli: Policija mu u stanu pronašla oružje i štek pun droge

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi u saopštenju policije, prilikom pretresa stana i drugih prostorija na Paliluli koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla određenu količinu više vrsta opojnih droga, oružje i municiju. Naime, policija je pronašla droge za koje se sumnja da su kokain, MDMA, marihuanu i druge, kao i pištolj, 33 komada municije i novac.

Osumnjičenom je pisana krivična prijava za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

