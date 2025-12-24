AKTUELNO

Hronika

Udes na putu Mitrovica-Zvečan: Ulica blokirana, saobraćaj se odvija usporeno

Izvor: Kosovo online, Foto: RINA ||

Lakša saobraćajna nezgoda dogodila se večeras, nešto pre 19 časova, na magistralnom putu Mitrovica–Zvečan.

U nezgodi su učestvovala dva vozila koja su se kretala iz suprotnih pravaca. Kako je reporteru Kosovo onlajna potvrdio policajac na licu mesta, nema povređenih.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na ovom delu puta odvija usporeno.

Podsetimo, ovo je treća saobraćajna nezgoda koja se danas dogodila na severu Kosova. U prvoj, koja se dogodila u Rudaru, u opštini Zvečan, povređeno je pet osoba, među kojima i jedno dete. Druga nezgoda desila se u Leposaviću, gde je takođe povrede zadobilo dete.

Takođe, danas je u Gračanici kod Doma kulture nastradao 44-godišnji muškarac kada je na njega naleteo automobil.

Autor: Marija Radić

