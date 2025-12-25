IDENTIFIKOVAN MUŠKARAC ZA POKUŠAJ UBISTVA NA NOVOM BEOGRADU! Pucao na prijatelja vođe navijača u poznatom restoranu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su izvršioca krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu u Novom Beogradu iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema tridesetogodišnjem muškarcu.

Policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Krivična prijava podneta je i protiv I. L. (40) za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Krivičnom prijavom za pomaganje u ovom krivičnom delu obuhvaćen je i V. P. (30) koji se tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je uhapšen 8. decembra i, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je spremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad četrdesetšestogodišnjim državljaninom Crne Gore.

