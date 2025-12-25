Saobraćajna nesreća kod motela '1.000 ruža': Na teren izašli i vatrogasci!

Večeras oko 20 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u blizini skretanja za Obilaznicu oko Beograda, kod restorana „1.000 ruža“.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije bilo povređenih, ali je na teren izašla vatrogasno-spasilačka ekipa. Pretpostavlja se da su intervenisali kako bi izvukli vozača iz automobila.

Klizav kolovoz, smanjena vidljivost i nepovoljni vremenski uslovi najverovatnije su uzrok nesreće. Vozila su nakon udesa ostala na kolovozu, što je dodatno usporilo saobraćaj u ovom delu puta.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, kao i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Autor: Dalibor Stankov