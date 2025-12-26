OBILAZIO VOZILO AUTO-ŠKOLE, PA DOŠLO DO ČEONOG SUDARA: Povređeni vozači u nesreći kod Smedereva

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.40 časova na putu od Kovina ka Smederevu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Kako Telegraf.rs prenosi, povređena su oba vozača, ali za sada nije poznat stepen njihovih povreda.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta i pružile pomoć povređenima, a oni su odmah prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu gde će se ustanoviti stepen njihovih povreda.

Sumnja se da se nezgoda dogodila kada je vozač jednog automobila obilazio vozilo auto-škole, ali sa desne strane. Vozač jednog od automobila je, kako se sumnja, izgubio kontolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, što je dovelo do čeonog sudara.

Pretpostavlja se da je nezgodi "kumovao" klizav kolovoz i neprilagođena brzina, ali će više informacija biti poznato nakon uviđaja.

Stvaraju se male gužve, dok policija naizmenično propušta saobraćaj.

Istraga je u toku, koja bi trebala da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i kako je došlo do nezgode.

