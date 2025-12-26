EVO KO JE GORAN UBIJEN KOD VRBASA! Komšije otkrile sve o jezivom ubistvu kod fudbalskog terena 'Izboli su kao kao životinju...!' (FOTO)

Muškarac Goran Lazor (46) ubijen je juče na fudbalskom terenu kod škole u Savinom selu kod Vrbasa.

Ubistvo se desilo u četvrtak oko 17 časova, a zbog zločina policija je uhapsila dvojicu mladića L. N. (20) i L. M. (18). Od zadobijenih povreda, Goran Lazor preminuo je na licu mesta, a ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstuje smrt, prenosi Kurir.

Izboli ga kao životinju?

Meštani Savinog sela kod Vrbasa opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo celo mesto.

- Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da se sredi, a ne ovako... - kaže potresnim glasom komšinica i dodaje:

- Iskasapili su ga nasred terena kod škole! Čula sam da su rođena braća napravila bukvalno sačekušu Goranu. Izbio je neki problem oko njih, koji očigledno nisu mogli da reše. Braća su navodno, došla sa noževima na teren kod škole. Došlo je do svađe, guranja, a zatim i tuče. Ubrzo su ovi klinci izvadili nož i počeli da ga ubadaju. Priča se po selu da su ga izboli kao neku životinju, da su ga i zaklali na kraju.

Nije bio problematičan Komšije ubijenog Gorana Lazora kažu da su se iznenadili da je on došao u sukob s nekim. - Goran je delovao kao miran i dobar čovek. Živeo je u selu sa ujakom, jer se razveo od supruge sa kojom ima ćerku i sina. Majka mu je preminula, a bila je isto divna žene koja je radila u bolnici. Mnogo nam je žao što mu je neko naudio. Iskreno, nikad nisam čula da je problematičan, pa me je ovo baš iznenadilo - kaže nam jedna meštanka.

Doživotna

Prema rečima naših sagovornika, nasilnici treba adekvatno da se kazne.

- Ovo nije ubistvo, ovo je zločin za doživotnu! Šta god da je bilo, opet ponavljam, moglo je da se reši. Goran je iskrvario nasred terena. Nije mu bilo spasa. Neko od komšija ko živi u blizini škole čuo je svađu, i izašao je napolje da vidi o čemu se radi. Zatekao je telo u lokvi krvi - kaže meštanin sela nadomak Vrbasa i dodaje:

- Čovek se šokirao. Nije mogao da dođe sebi. Odmah je zvao policiju i Hitnu pomoć koja je nažalost, samo mogla da konstatuje smrt nesrećnog muškarca. Izgubio je dosta krvi, kažu da je prizor bio jeziv.

Po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi koliko ubodnih rana i povreda je imao Goran Lazor i koje od njih su bile kobne. Policija je u brzoj akciji uhapsila dvojicu osumnjičenih kojima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.