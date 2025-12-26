KIK-BOKSER UBIO BIZNISMENA, ISEKAO NA KOMADE I BACIO U KOLUBARU! Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv osumnjičenog! Oprao kola kako bi prikrio krvave tragove!

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 20. juna 2025. godine u okolini Lazarevca na podmukao način lišio života oštećenog Z.L, a potom njegovo telo isekao na više delova u nameri da prikrije izvršenje krivičnog dela.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljnom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo. Tužilaštvo je sudu predložilo da Slobodanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke “Ford Fokus”, vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Z.L, dok je okrivljeni Slobodan M. sedeo na zadnjoj klupi vozila.

Zloupotrebivši poverenje oštećenog, Slobodan M. ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova „Kolubare“, gde su u 12.23 časa presekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove „Kolubara“ i uputili se na tzv. Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage lišio života Z.L.

Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova „Kolubara“. Potom se svojim vozilom udaljio sa lica mesta i u 12.33 časa izašao na deo Ibarske magistrale kod sledećeg uključenja za navedene kopove.

Odvezao se do adrese stanovanja oštećenog u Lazarevcu, gde je na parkingu stajalo otključano vozilo marke „citroen CZ“ u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog marke „motorola“, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu gde je oprao svoje vozilo „Ford fokus“ sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana svojim vozilom marke „Ford fokus“ Slobodan M. je otišao do mesta gde je ostavio beživotno telo oštećenog i isekao ga na više delova sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog dela, pa je obe noge sada pokonog oštećenog bacio u reku Kolubaru, a potom je napustio lice mesta.

Desna noga sada pokojnog Z.L. pronađena je 23. jna oko 22:50 časova u reci Kolubari, dok je leva noga pronađena sutradan oko 11:50 časova.

Inače, kako smo ranije pisali ubijeni je biznismen Zoran Lukić iz Lazarevca, koji je inače bio u prijateljskom odnosima sa osumnjičenim ubicom koji je ranije bio kik-bokser.

Autor: Jovana Nerić