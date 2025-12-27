AKTUELNO

Hronika

KAMERE SNIMILE KAKO KRVNIČKI UBADA ŽENU ISPRED UNUKA: Monstrum ušao za njima u zgradu i izvadio nož, uznemirujući detalji ubadanja na Novom Beogradu!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Trenutak napada kada je nepoznati napadač izbo ženu (67) na Novom Beogradu snimile su sigurnosne kamere. Kako se moglo videti, kamere su zabeležile trenutak kada starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim unukom kog je prethodno vodila u park.

Neposredno za njima, u zgradu ulazi i muškarac koji se kasnije ispostavlja kao napadač, ne privlačeći pažnju on im je prišao sa leđa.

- Na snimku se vidi kako se žena sa detetom kreće hodnikom i prilazi stepeništu. U tom trenutku, muškarac im prilazi s leđa. Napadač je tada izvukao nož i napao ženu, a svemu tome prisustvovao je i dečak koji je od straha ostao da sedi na stepenica pored bake - kaže izvor Kurira koji je imao uvid u snimak sa nadzornih kamera.

Kako potom navodi, nakon napada, napadač uzima torbu povređene žene i brzo napušta zgradu. Ceo događaj traje vrlo kratko, ali je jasno vidljiv na snimku, koji policija koristi u istrazi radi identifikacije osumnjičenog.

Povređena žena je zbrinuta i ukazana joj je lekarska pomoć, a policija je obavila uviđaj i pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Identitet napadača za sada nije poznat.

Autor: D.Bošković

#Kamere

#novibeograd

#snimile

#ubadanje

#Žena

POVEZANE VESTI

Svet

Isplivao uznemirujući snimak: Ovo su poslednji trenuci Albanca osuđenog za dva ubistva - Ubijen u zatvoru u Grčkoj! (Video)

Svet

Jeziv snimak iz Grčke! Balkon se srušio usred dana — žena za dlaku izbegla smrt! (VIDEO)

Hronika

ŽENA IZBODENA U ULAZU ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU: Napadač je ubadao u grudi, vrat i rame!

Extra

ŽENA ZATEKLA LJUBAVNICU U SVOM STANU, ONA POKUŠALA DA POBEGNE, PA UMALO POGINULA: Visila sa balkona na DESETOM spratu - Kamera sve zabeležila (VIDEO)

Politika

(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) Snimljen BRUTALAN NAPAD AJKULE: Raskomadala surfera (57), plaže hitno zatvorene

Svet

Ništa nije slutilo na tragediju! Pogledajte kako putnici ulaze u avion - nisu bili svesni da im je to POSLEDNJI LET (VIDEO)