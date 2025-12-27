KAMERE SNIMILE KAKO KRVNIČKI UBADA ŽENU ISPRED UNUKA: Monstrum ušao za njima u zgradu i izvadio nož, uznemirujući detalji ubadanja na Novom Beogradu!

Trenutak napada kada je nepoznati napadač izbo ženu (67) na Novom Beogradu snimile su sigurnosne kamere. Kako se moglo videti, kamere su zabeležile trenutak kada starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim unukom kog je prethodno vodila u park.

Neposredno za njima, u zgradu ulazi i muškarac koji se kasnije ispostavlja kao napadač, ne privlačeći pažnju on im je prišao sa leđa.

- Na snimku se vidi kako se žena sa detetom kreće hodnikom i prilazi stepeništu. U tom trenutku, muškarac im prilazi s leđa. Napadač je tada izvukao nož i napao ženu, a svemu tome prisustvovao je i dečak koji je od straha ostao da sedi na stepenica pored bake - kaže izvor Kurira koji je imao uvid u snimak sa nadzornih kamera.

Kako potom navodi, nakon napada, napadač uzima torbu povređene žene i brzo napušta zgradu. Ceo događaj traje vrlo kratko, ali je jasno vidljiv na snimku, koji policija koristi u istrazi radi identifikacije osumnjičenog.

Povređena žena je zbrinuta i ukazana joj je lekarska pomoć, a policija je obavila uviđaj i pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Identitet napadača za sada nije poznat.

Autor: D.Bošković