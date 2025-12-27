AKTUELNO

Hronika

MUŠKARAC POGINUO DOK SE VRAĆAO IZ LOVA! Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat: Jeziva tragedija kod Zrenjanina

U ataru sela Aradac, u opštini Zrenjanin, danas oko 15.18 časova dogodila se tragedija u kojoj je prilikom vraćanja iz lova poginuo D. K. (59) iz Futoga.

Kako nezvanično saznaje "Blic", do tragedije je došlo prilikom povratka iz lova, kada je osumnjičeni D. B. (53) iz Sremske Kamenica, prilikom odlaganja puške u vozilo, nehotice ispalio metak. Metak je prošao kroz staklo zadnjih vrata automobila i pogodio D.K. u predelu vrata.

Povređeni je preminuo na licu mesta.

Slučaj je kvalifikovan kao teško delo protiv opšte sigurnosti, a dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta radi obavljanja uviđaja. Istraga je u toku.

Autor: D.Bošković

