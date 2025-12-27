AKTUELNO

Hronika

MUP OBJAVIO NOVU FOTOGRAFIJU NAPADAČA KOJI JE IZBO ŽENU NA NOVOM BEOGRADU Uputili apel javnosti, odmah pozovite 192 ako ga primetite

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva, pink.rs, mup srbije ||

Policija traga za muškarcem koji je danas oko 13 sati nožem naneo jezive povrede S.Ć. pred njenim unukom u ulazu zgrade na Novom Beogradu!

Žena, stara 67 godina, podsetimo, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Napadač joj je zadao više uzboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe i istrčao iz zgrade. Jeziv napad se dogodio kad se S.Ć. vraćala sa unukom iz parkića. Za sada nepoznati muškarac ušao za njima u zgradu u kojoj S.Ć. živi, sačekao da mu okrene leđa, a onda izvadio sečivo i krvnički joj naneo teške povrede.

Foto: Društvene mreže

Policiјa je večeras objavila i izoštrenu fotografiju muškarca koji je osumnjičen za razboјništvo i moli građane koјi imaјu bilo kakve informaciјe o navedenoј osobi da јave Policiјskoј upravi za grad Beograd na broјeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Žena, srećom, nije životno ugrožena. Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sečivom u glavu i u butnu kost. Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u UC i lekari prate njeno stanje.

Foto: MUP Srbije/privatna arhiva

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu - ispričao je izvor blizak istrazi.

Autor: D.Bošković

#MUP

#Napad

#Policija

#apel

#moz

#zena

POVEZANE VESTI

Hronika

ŽENA IZBODENA U ULAZU ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU: Napadač je ubadao u grudi, vrat i rame!

Beograd

Pretučen vozač na Novom Beogradu: Posle konflikta u saobraćaju dobio batine palicom!

Hronika

RASVETLJEN POKUŠAJ UBISTVA - Uhapšen napadač na konobara u Beogradu

Hronika

HITAN APEL POLICIJE: Ako vidite muškarca sa fotografije, odmah pozovite 192!

Hronika

TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU 'Folksvagen' naleteo na ženu na pešačkom prelazu, na mestu ostala mrtva

Hronika

MUŠKARAC, SAV U CRNOM I SA KAPULJAČOM ZAPUCAO ČIM GA JE ALIBEGOV DRUG POGLEDAO: U toku potraga za napadačem iz restorana na Novom Beogradu