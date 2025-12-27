MUP OBJAVIO NOVU FOTOGRAFIJU NAPADAČA KOJI JE IZBO ŽENU NA NOVOM BEOGRADU Uputili apel javnosti, odmah pozovite 192 ako ga primetite

Policija traga za muškarcem koji je danas oko 13 sati nožem naneo jezive povrede S.Ć. pred njenim unukom u ulazu zgrade na Novom Beogradu!

Žena, stara 67 godina, podsetimo, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Napadač joj je zadao više uzboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe i istrčao iz zgrade. Jeziv napad se dogodio kad se S.Ć. vraćala sa unukom iz parkića. Za sada nepoznati muškarac ušao za njima u zgradu u kojoj S.Ć. živi, sačekao da mu okrene leđa, a onda izvadio sečivo i krvnički joj naneo teške povrede.

Policiјa je večeras objavila i izoštrenu fotografiju muškarca koji je osumnjičen za razboјništvo i moli građane koјi imaјu bilo kakve informaciјe o navedenoј osobi da јave Policiјskoј upravi za grad Beograd na broјeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Žena, srećom, nije životno ugrožena. Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sečivom u glavu i u butnu kost. Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u UC i lekari prate njeno stanje.

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu - ispričao je izvor blizak istrazi.

Autor: D.Bošković