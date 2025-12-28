AKTUELNO

Hronika

Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu: Povređena žena

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena povređena, rečeno je jutros Tanjugu iz službe Hitne pomoći, dodajući da je noć bila "relativno mirna".

Saobraćajna nezgoda se dogodila na području Novog Beorada u Ulici Jurija Gagarina oko 20 časova, a povređena žena je prevezena u kliničko-bolnički centar Zemun.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 113 intervencija, od čega je 15 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara, asmatičara, kao i onkološki pacijenti.

Autor: Marija Radić

#Hitna pomoć

#Novi Beograd

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#Žena

