Težak sudar u Novom Sadu: Delovi vozila rasuti po najprometnijoj raskrsnici!

Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Novom Sadu, kod tržnog centra "Big Fashion", danas se dogodila ozbiljna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

U sudaru su učestvovali automobil marke Mercedes crne boje i sivo vozilo, na kojima je pričinjena znatna materijalna šteta. Prema prvim fotografijama sa terena, prednji delovi oba vozila su potpuno uništeni, a delovi automobila rasuti su po kolovozu.

Trenutno nije poznat stepen povreda učesnika u udesu. Očekuje se dolazak ekipe Hitne pomoći i policije koja će izvršiti uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove nezgode.

- Nezgoda na raskrsnici kod Big Fashion (Promenada) u Novom Sadu. Stvaraju se zastoji. Nije poznato stanje učesnika - piše u opisu fotografije koju je na društvenu mrežu Instagram okačio profil 192.rs.

Autor: A.A.