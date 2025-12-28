Dečak progutao žir dok je ona bila u toaletu: Vaspitačica iz Vladičinog Hana na godišnjicu smrti deteta dobila 2 godine

Alepacioni sud u Nušu potvrdio je presudu Osnovnog suda u Surdulici kojom se vaspitačica M.S. iz Vladičinog Hana proglašava krivom i kažnjava na dve godine zatvora, zbog krivičnog dela „napuštanje nemoćnog lica“.

U ovom slučaju dece u vrtiću, kada je dečak stavio žir u usta četvorogodišnjem Dimitriju Đokiću iz Vladičinog Hana, koji je od posledica gušenja preminuo u toku noći.

Apelacioni sud je potvrdio presudu Osnovnog suda u Surdulici, gotovo u vreme godišnjice smrti Dimitrija Đokića, koja se desila 28. decembra 2022. godine.

Podsetimo, tokom suđenja, nakon saslušanja svedoka, potvrđeni su navodi iz optužnice da okrivljena M.S. nije bila u prostoriji sa decom, u trenutku kada je jedno od dece stavilo žir u usta pokojnom D.Đ., 27. decembra 2022. godine.

Takođe, odgovarajući na pitanja suda, tužilaštva i advokata, jedna od radnica je ranije rekla da ih kritičnog dana okrivljena nije obavestila da će napustiti prostorije, kako bi neko od pomoćnog osoblja došao da je zameni i bude sa decom.

Ostavila decu bez nadzora

Saslušani svedoci izjavili su da je bila praksa da u slučaju da vaspitačica iz nekog razloga mora da napusti prostorije, poziva se pomoćno osoblje, koje je menja.

U aprilu je jedna od radnica izjavila, da su zaposleni u vrtiću, pre kobnog događaja, proslavili rođendan optužene vaspitačice.

Vaspitačica M.S. se tokom suđenja, izjašnjavala da nije kriva za delo koje joj se stavlja na teret.

Okrivljena vaspitačica M.S. priznala je da je decu ostavila bez nadzora 9 minuta.

Onda je dodala i da je takva praksa u ovom vrtiću uobičajena, kao i da su deca ostajala sama, jer su servirke i čistačice odbijale da dođu da budu sa decom kada vaspitačice moraju da izađu, čak i zbog fizioloških potreba.

Rekla je i da je kasnije tokom dana čula od direktorke ili od lekara, da je reč o žiru.

Okrivljena vaspitačica je na suđenju ranije rekla da joj je jedno od troje dece, koja nisu spavala u trenutku kada je ona napustila prostoriju, tačnije devojčica, rekla, da da je jedan od dvojice budnih dečaka, navodeći ga imenom, stavio žir u usta malom D.Đ. dok je on spavao.

Nakon intervencije hitne pomoći u Vladičinom Hanu, zatim lekara u ZC Surdulica i UKC Niš, četvorogodišnji Dimitrije Đokić je preminuo u toku noći 28. decembra, pre tri godine.

