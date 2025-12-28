AKTUELNO

OGLASIO SE MUP O HAPŠENJU NASILNIKA SA NOVOG BEOGRADA - Evo za šta se tereti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T. K. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je juče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad pedesetsedmogodišnjom ženom.

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja.

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: A.A.

