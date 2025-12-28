AKTUELNO

Hronika

DETALJI HORORA U VRBASU: Uhapšena dvojica mladića! Zverski nožem ubadali muškarca

Izvor: Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Policija u Novom Sadu i Vrbasu uhapsila je L. N. (25) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo.

Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila Vrbašanina (46). Njegovo telo pronađeno je na sportskom terenu, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

Autor: D.Bošković

#Horor

#Vrbas

#mladić

#ubadanje

POVEZANE VESTI

Hronika

JEDAN POSLE UBISTVA OTIŠAO KUĆI, DRUGI SE KRIO U SELU? Pronađen nož kojim su mladići iskasapili Gorana u selu kod Vrbasa

Hronika

IZVUKLI IH IZ AUTA I PREMLATILI Uhapšena dvojica mladića iz Bačke Palanke zbog pokušaja ubistva

Hronika

UHAPŠENA ČETIRI MALOLETNIKA U NOVOM SADU: Napali dečka, pretili mu NOŽEM, pa ga opljačkali

Hronika

Uhapšena dvojica mladića kod Novog Sada: Izveli tešku pljačku

Hronika

POLICIJA UHAPSILA RAZBOJNIKA (24) U VRANJU: Presreo maloletnike i TRAŽIO IM NOVAC uz pretnju nožem i pištoljem

Hronika

Uhapšena 3 navijača koja su napala dečake u majicama sa obeležjem kluba: Maloletnik saslušan, pretili nožem