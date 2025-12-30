AKTUELNO

Hronika

POŽAR U MALOM MOKROM LUGU Gori kuća, potkrovlje PROGUTALA vatra: Sedam vatrogasnih vozila na terenu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas je došlo do požara u kući u Ulici Biljane Jovanović, u Malom Mokrom Lugu.

Požar je izbio oko 17.22 časova na dvospratnoj porodičnoj kući, a po prijemu dojave, a lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Voždovac i VSJ Zvezdara, a potom i dodatne snage iz VSJ Savski venac. Po dolasku u 17.35 časova utvrđeno je da gori krov i potkrovlje objekta površine oko 80 kvadratnih metara.

Prema nezvaničnim informacijama, zapalio se dimnjak. Izgorelo je celo potkrovlje kuće.

- Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje požara na susedne kuće, koje se nalaze na udaljenosti manjoj od jednog metra. Požar je lokalizovan - navodi se u saopštenju.

Povređenih lica nema.

Autor: A.A.

