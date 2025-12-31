AKTUELNO

VELIKA ZAPLENA! Uhapšeni Albanci sa 30 kilograma kokaina na Merdaru

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Upravom carina, zaplenili su 31 kilogram kokaina na administrativnom prelazu Merdare.

U akciji su uhapšena dva državljana Albanije, stara 23 i 25 godina, koji su drogu prenosili u kombiju. Kokain je bio zapakovan u 28 paketa i sakriven u šupljinama ispod tapacirunga vozila.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv njih će biti podnete krivične prijave, a istraga se nastavlja radi utvrđivanja porekla i krajnje destinacije zaplenjenog narkotika.

Autor: Dalibor Stankov

#Albanija

#Droga

#Hapšenje

#Hronika

#Krijumčarenje

#Kriminalistička policija

#Policijska akcija

#Prelaz Merdare

#Prokuplje

#Uprava carina

#opojne droge

#zaplenjeno 30 kg kokaina

