VELIKA ZAPLENA! Uhapšeni Albanci sa 30 kilograma kokaina na Merdaru

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Upravom carina, zaplenili su 31 kilogram kokaina na administrativnom prelazu Merdare.

U akciji su uhapšena dva državljana Albanije, stara 23 i 25 godina, koji su drogu prenosili u kombiju. Kokain je bio zapakovan u 28 paketa i sakriven u šupljinama ispod tapacirunga vozila.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv njih će biti podnete krivične prijave, a istraga se nastavlja radi utvrđivanja porekla i krajnje destinacije zaplenjenog narkotika.

Autor: Dalibor Stankov