AUTOMOBILOM PREGAZIO DVE ŽENE! Užas u Velikoj Moštanici - Jedna nastradala, drugoj se bore za život

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se večeras, oko 19 časova dogodiola u Velikoj Moštanici jedna žena je nasradala, a druga je teško povređena.

Tragedija se dogodila u Ulici Prvog maja u Velikoj Moštanici, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo udarilo je dve žene. Od siline udarca, jedna žena je odbačena u kanal pored puta, gde je na licu mesta preminula.

Druga je zadobila teške povrede, opasne po život, uključujući prelom butne kosti, i vozilom Hitne pomoći prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju, gde joj se ukazuje pomoć. Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

Kako je potvrđeno, vozilom je upravljao muškarac inicijala N. T. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće zasad nisu poznate.

Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije, a saobraćaj je bio usporen tokom uviđaja.

