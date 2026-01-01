Tragedija u Bačkom Petrovcu: Porodica sa 3 dece uoči Nove godine ostala bez krova nad glavom, vatra im sve odnela

Poslednji dan u 2025. godini za jednu porodicu iz Bačkog Petrovca završio se tragično. Izbio je veliki požar u Ulici Oktobarske revolucije i porodicu sa troje male dece ostavio u suzama na doček Nove 2026. godine.

Uprkos velikoj borbi vatrogasaca, materijalna šteta je ogromna, a porodica sa troje male dece ostala je bez krova nad glavom, piše portal "Bački Petrovac dešavanja''.

Vatrogascima iz Bačkog Petrovca u pomoć su pritekle kolege iz Novog Sada i Futoga a u intervenciji su učestvovali i DVD Gložan i DVD Kisač.

Objavljen je snimak koji prikazuje kako je izgledala sama akcija gašenja požara, a vatrogasci su dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju. Iz velike porodične kuće se sve dimilo, a porodica Novu godinu nije dočekala u prazničnoj atmosferi.

Za sada nije poznat uzrok požara, a stanovnici su pokrenuli akciju za pomoć ovoj petočlanoj porodici:

RAČUN ZA UPLATU:340-0000032432866-92Jasna OcenasSvrha uplate: Pomoć nakon požara.

Autor: Pink.rs