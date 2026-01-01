AKTUELNO

Hronika

Tragedija u Bačkom Petrovcu: Porodica sa 3 dece uoči Nove godine ostala bez krova nad glavom, vatra im sve odnela

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Poslednji dan u 2025. godini za jednu porodicu iz Bačkog Petrovca završio se tragično. Izbio je veliki požar u Ulici Oktobarske revolucije i porodicu sa troje male dece ostavio u suzama na doček Nove 2026. godine.

Uprkos velikoj borbi vatrogasaca, materijalna šteta je ogromna, a porodica sa troje male dece ostala je bez krova nad glavom, piše portal "Bački Petrovac dešavanja''.

Vatrogascima iz Bačkog Petrovca u pomoć su pritekle kolege iz Novog Sada i Futoga a u intervenciji su učestvovali i DVD Gložan i DVD Kisač.

Objavljen je snimak koji prikazuje kako je izgledala sama akcija gašenja požara, a vatrogasci su dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju. Iz velike porodične kuće se sve dimilo, a porodica Novu godinu nije dočekala u prazničnoj atmosferi.

Za sada nije poznat uzrok požara, a stanovnici su pokrenuli akciju za pomoć ovoj petočlanoj porodici:

RAČUN ZA UPLATU:340-0000032432866-92Jasna OcenasSvrha uplate: Pomoć nakon požara.

pročitajte još

NOVI DETALJA UŽASA U BEOGRADU! Poznato ko je mladić koji je skočio sa prozora zgrade: Policija u stanu pronašla mrtvu devojku, a zatim i OVO

Autor: Pink.rs

#Kuća

#Porodica

#Požar

#Vatrogasci

#bački petrovac

POVEZANE VESTI

Domaći

Blistala u zlatnom: Tanja Savić oduševila pesmom i odevnom kombinacijom na dočeku Nove godine u Banjaluci! (VIDEO)

Hronika

SLAVILI SMO SLAVU, A ONDA NAM JE IZGOREO STAN! SINA NISAM MOGLA DA NAĐEM... Petočlana porodica iz Kruševca ostala bez krova (FOTO)

Domaći

'POSTALA SAM SOCIJALNI SLUČAJ!' Luisova udovica nakon tragične smrti muža prošla kroz GOLGOTU, živela od 10.000 dinara sa TROJE DECE!

Beograd

Doček Nove godine 2026. u Beogradu – Kompletan vodič

Domaći

Doček Nove 2026. godine u hotelu Palas – tradicija elegancije i vrhunskog provoda

Domaći

Viki Miljković i Nermin napravili spektakl na dočeku Nove godine: Oborili sopstveni rekort u Kupresu (VIDEO)