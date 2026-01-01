HOROR U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Muškarac satima zlostavljao devojku u Surčinu, detalji mučenja LEDE KRV

Dok su građani uz pesmu i vatromet ispraćali staru godinu, u jednom stanu u Surčinu odvijala se prava drama koja je trajala satima.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su muškarca zbog sumnje da je tokom novogodišnje noći brutalno zlostavljao i mučio svoju partnerku.

Satima trajalo zlostavljanje

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, nasilnik je koristio buku novogodišnje proslave kako bi prikrio vapaje žrtve. Tortura je trajala tokom cele noći, a napadač je iskazao ekstremnu surovost. On se tereti da je devojku besomučno šamarao, čupao za kosu, a u naletima besa joj je više puta udarao glavom o zid.

Žrtva sa teškim povredama u bolnici

Stravično nasilje okončano je tek intervencijom policije u Surčinu, koja je odmah po prijavi izašla na teren i zatekla jeziv prizor. Povređena devojka je hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gde su joj konstatovane povrede glave i brojne podlive po telu. Prema informacijama iz bolnice, ona se nalazi pod stalnim nadzorom lekara zbog pretrpljene traume i ozbiljnosti povreda.

Hapšenje i krivični postupak

Policija je osumnjičenog odmah lišila slobode i odredila mu zadržavanje do 48 časova.

"Osumnjičeni se tereti za krivično delo zlostavljanje i mučenje. S obzirom na to da je maltretiranje trajalo u kontinuitetu tokom praznične noći, tužilaštvo će zahtevati najoštrije mere", navodi izvor blizak istrazi.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu, gde će se izjasniti o optužbama koje mu se stavljaju na teret.

Pomoć

SOS POMOĆ Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da se nasilje u porodici ili partnerskim odnosima može prijaviti anonimno na broj 0800-100-600 ili hitnoj službi policije na 192.

Autor: Marija Radić