Stravična tragedija u Novom Pazaru: Preminuo mladić kojeg je otac udarao motkom u glavu

Mladić iz Novog Pazara star 21.godinu koji je 21.decembra teško povređen u porodičnom nasilju, preminuo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave.

Podsetimo, prema ranijim informacijama, otac je sina udario motkom u predelu glave, nakon čega je policiji tvrdio da je mladić pao i sam se povredio.

Nakon pregleda u novopazarskoj Opštoj bolnici, lekari su utvrdili da povrede nisu nastale prilikom pada.

Obaveštena je policija, sprovela istragu i uhapsila dečakovog oca, koji se sumnjiči da je sina udario u glavu tupim predmetom, najverovatnije motkom.

Zbog težine povreda, povređeni je hitno prebačen iz Novog Pazara u UKC Kragujevac, gde su se lekari danima borili za njegov život.

Uprkos naporima medicinskog osoblja, mladić je danas podlegao povredama.

