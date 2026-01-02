SEKIROM UBIO PARTNERKU, PA JE ZAKOPAO U POD CRKVE! Stravičan zločin potresao Srbiju

Miroslav P. (45) sekirom ubio svoju partnerku Mariju (65), a zatim njeno telo zakopao u pod baptističke crkve u tom naselju pre tri godine. Sumnja se da je Miroslav desetak dana pre pronalaska tela usmrtio nesrećnu ženu, a da je zatim došao na monstruoznu ideju kako da sakrije telo.

„Dva puta je krvnički udario Mariju sekirom i usmrtio je, a zatim je njeno telo zakopao u kući koja je inače baptistički molitveni dom u kojem je Marija živela i održavala ga. Sumnja se da je zbog griže savesti odlučio da sve sam prijavi policiji, kada su mu stavljene lisice“ – navodio je tada jedan od meštana.

Dodaje da su Marija i Miroslav zajedno bili dve decenije, a da je njihov odnos bio poprilično buran:

„Svađali su se, raskidali i mirili. Živeo je pedesetak metara od nje i konstantno su se svađali. On dođe kod nje, pa se posvađaju, ona ga otera, pa raskinu. Pa ga ona pozove, pa on dođe ponovo. Davao joj je novac, ali su se redovno tukli i svađali. Oboje su imali brakove iza sebe. Miroslav nije bio agresivan, ali je voleo da krade, dok je Marija bila jako konfliktna. Sa većinom ljudi nije govorila, a ne postoji osoba s kojom se nije svađala.“

Tada su za medije pričali meštani da nisu šokirani zbog Miroslava, jer je, kako su tvrdili, oduvek bio problematičan i poznat policiji zbog krađa.

Tri godine kasnije, Subotica i dalje pamti ovaj monstruozni zločin.

Autor: Jovana Nerić