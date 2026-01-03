AKTUELNO

Hronika

MAJKA OPTUŽENA ZA SMRT ĆERKE, PA PUŠTENA IZ PRITVORA! Devojčica pala niz stepenice i umrla, lekari utvrdili da je imala povrede od ranije!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Pink.rs, Društvene mreže ||

Majka M. S. (21) iz Laćarka, čije je dete preminulo na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, ne nalazi se više u pritvoru.

Kako je potvrđeno u sremskomitrovačkom Višem sudu, protiv osumnjičene S. M. iz Laćarka pritvor je ukinut 18. decembra, imajući u vidu da su prestali razlozi zbog kojih je određen.

Nasilje u porodici

Istražni postupak pokrenut je protiv ove mlade žene zbog krivičnog dela nasilje u porodici i krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti. Do sada su, prema našim saznanjima, ispitani svi predloženi svedoci i sprovedeno je sudsko-medicinsko veštačenje, te će, kako pojašnjavaju u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, nadalje biti sprovedene i ostale dokazne radnje.

Foto: društvene mreže, privatna arhiva

Podsetimo, M. S. je uhapšena nakon što su stigli rezultati obdukcije tela njene ćerkice stare godinu i tri meseca koja je 29. avgusta prošle godine povredila glavu prilikom pada niz stepenice porodične kuće. Dete je, nakon zbrinjavanja u sremskomitrovačkoj bolnici, prebačeno u Novi Sad u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde je, nažalost, preminula 11. septembra. Telo malene devojčice je, potom, prevezeno na obdukciju koja je, prema našim saznanjima, pokazala da dete ima povrede od ranije, te je tada dvadesetogodišnja majka uhapšena i određeno joj je zadržavanje do 48 sati.

M. S. je zatim, u zakonskom roku saslušana, nakon čega je postupajući javni tužilac Višem sudu u Sremskoj Mitrovici podneo predlog da joj se odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometala postupak uticanjem na svedoke, kao i imajući u vidu da je za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti propisana kazna preko 10 godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Policija je, zbog saznanja koje poseduje u ovom slučaju, o svemu obavestila Centar za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici.

Autor: Jovana Nerić

#Dete

#Laćarak

#Majka

#Nasilje u porodici

#Smrt

#ćerka

POVEZANE VESTI

Hronika

MAJKA UHAPŠENA ZBOG SMRTI BEBE U LAĆARKU TVRDI DA NIJE BILA KOD KUĆE KOBNOG DANA: Devojčica pala niz stepenice, imala povrede i od ranije, a rođak kri

Hronika

'Jedva smo čekali prinovu, a onda smo morali da je GLEDAMO U SANDUKU' Porodilja iz Sremske Mitrovice neutešna, optužuje lekara za mučenje na porođaju

Hronika

OVO JE MAJKA UHAPŠENA ZBOG SMRTI BEBE (1)! Detalji TRAGEDIJE U LAĆARKU – Devojčica imala povrede i ranije, porodica pod lupom!

Hronika

BEBA PREMINULA POSLE PADA NIZ STEPENICE, UHAPŠENA MAJKA: Jeziva tragedija potresla Laćarak, dete i ranije imalo povrede

Hronika

POZNATO STANJE TINEJDŽERKE KOJA SE PREDOZIRALA NA EGZITU Beograđanka (17) uzela veliku dozu ekstazija, pa u teškom stanju prevezena u bolnicu

Hronika

Jezivo zlostavljanje bebe (1) koja je umrla nakon pada niz stepenice: Obdukcija otkrila istinu