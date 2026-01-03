AKTUELNO

Hronika

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA NA AUTOBUSKOM STAJALIŠTU NA NOVOM BEOGRADU! Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, uviđaj i dalje u toku!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Telo poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt muškarca.

Telo muškarca pronađeno je na autobuskom stajalištu oko 15 časova na Novom Beogradu, saznaje Kurir.

U Ulici antifašističke borbe na Novom Beogradu neko od slučajnih prolaznika, navodno je primetio čoveka koji nepomično leži na stanici. Odmah je os vemu obavestio policiju i Hitnu pomoć koje su ubrzo stigle na lice mesta.

- Nesrećni muškarac se samo srušio na autobuskom stajalištu, a lekari su po dolasku samo mogli da konstatuju smrt. Telo će po nalogu dežurnog tužioca odneti na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do smrti muškarca - kaže naš sagovornik i dodaje da je stajlište i dalje obezbeđeno policijskom trakom jer je uviđaj i dalje u toku.

Autor: Jovana Nerić

#Hitna pomoć

#Smrt

#Telo

#autobusko stajalište

POVEZANE VESTI

Hronika

VATROGASCI TELO OPERSKE PEVAČICE PRONAŠLI U SMEĆU I ŠUTU! Najnoviji detalji požara na Voždovcu gde je vatra odnela istaknutu umetnicu u porodičnoj kuć

Hronika

OVO JE MLADIĆ KOJI JE SKOČIO SA 8. SPRATA ZGRADE U CVIJIĆEVOJ ULICI! Devojka preminula u stanu nakon dočeka, Hitna konstatovala smrt, a on se bacio kr

Hronika

Užas u Busijama: Telo mladića pronađeno u šupi kraj kuće - Odmah poslato na obdukciju!

Hronika

PRONAĐENO TELO MLADIĆA NA ŠKOLSKOM TERENU U ZRENJANINU: Otkazana nastava u OŠ zbog užasa, uviđaj u toku!

Hronika

UŽAS NA SAVI: Telo izvučeno iz reke - Nesrećnog muškarca pronašao sin, pa pozvao policiju!

Hronika

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U ČAČKU U AUTOMOBILU U toku je uviđaj