Teška nesreća kod Užica: Automobil nakon prevrtanja završio na krovu

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se danas kod Lunovog sela u blizini Užica, a gde je automobil nakon prevrtanja završio na krovu.

Uznemirujuće fotografije podelila je Instagram stranica "ppmedia.rs", a na kojima se vidi kako jedan automobil sive boje leži prevrnut nasred puta.

Ne zna se kako je tačno došlo do ove nezgode, ali se sumnja da je krivac vlažan kolovoz, ali i sneg.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je danas upozorenje svim vozačima u Srbiji, a koje će važiti za naredna 4 dana.

U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje.

Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg.



U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta.

Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak, piše na kraju apela MUP-a.

Autor: S.M.