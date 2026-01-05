AKTUELNO

Hronika

Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu: Povređene tri osobe

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode sa troje povređenih, bez težih povreda i bez žrtava, dok je ostatak noći protekao relativno mirno, rečeno je u službi Hitne pomoći.

U dve odvojene saobraćajne nezgode povređeno je troje putnika, koji su zadobili lakše povrede, i sve troje su prevezeni u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 115 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Hitna pomoć

#Policija

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

