AKTUELNO

Hronika

Velika zaplena na prelazu Preševo: Cigarete spakovali u bojler, pa pokušali da pređu granicu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ministarstvo finansija/Uprava carina ||

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj putnika da u bojleru prokrijumčari 410 paklica cigareta.

Cigarete različitih robnih marki otkrivene su prilikom detaljnog pregleda automobila, čiji je vozač prijavio da u prtljažniku ima nov bojler zapremine 80 litara.

Foto: uprava carina

Međutim, u unutrašnjosti bojlera pronađene su skrivene cigarete, koje su sudskom odlukom trajno oduzete, dok je putnik novčano kažnjen zbog učinjenog prekršaja.

Foto: uprava carina

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave granične policije, Uprave kriminalističke policije i Uprave carina pojačali su rad na terenu kako bi sprečili krijumčarenje različitih proizvoda i robe.

Foto: uprava carina

Podsećamo da su 31. decembra, na administrativnom prelazu Merdare, pripadnici UKP zaplenili 31 kilogram kokaina u kombiju sa albanskim registarskim tablicama.

Foto: uprava carina

Autor: S.M.

#Carina

#Granica

#Preševo

#Zaplena

#cigarete

POVEZANE VESTI

Hronika

SKUPOCENI BMW STIGAO NA PREŠEVO, USLEDILA AKCIJA CARINIKA: Putnici pokušali sve da sakriju u džepovima, ali džaba! UZELI IM I AUTO

Hronika

CARINICI ZANEMELI OD PRIZORA! Zaustavili sumnjivo vozilo, pa nakon pretresa ostali u šoku! POKUŠALI DA PROKRIJUMČARE NEŠTO ŠTO JE STROGO ZABRANJENO (F

Hronika

Zaplena na Bačkim Vinogradima! Automobilom punim cigareta došli na granicu, ali OVO NISU OČEKIVALI (FOTO)

Hronika

MORA DA JE MISLIO KAKO CARINICI NEĆE POGLEDATI ISPOD SEDIŠTA! Ali jesu – zaplena na Preševu

Hronika

Carinici zaustavili auto na Horgošu, pa otkrili sumnjivu kovertu: Vozač prijavio da ima 170.000 evra, a onda mu je pronađeno OVO (FOTO)

Hronika

VELIKA ZAPLENA NA AERODROMU U BG! Putnik doputovao iz Pariza, a u koferu samo 4 stvari! Usledila akcija carinika (FOTO)