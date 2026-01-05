Velika zaplena na prelazu Preševo: Cigarete spakovali u bojler, pa pokušali da pređu granicu

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj putnika da u bojleru prokrijumčari 410 paklica cigareta.

Cigarete različitih robnih marki otkrivene su prilikom detaljnog pregleda automobila, čiji je vozač prijavio da u prtljažniku ima nov bojler zapremine 80 litara.

Međutim, u unutrašnjosti bojlera pronađene su skrivene cigarete, koje su sudskom odlukom trajno oduzete, dok je putnik novčano kažnjen zbog učinjenog prekršaja.

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave granične policije, Uprave kriminalističke policije i Uprave carina pojačali su rad na terenu kako bi sprečili krijumčarenje različitih proizvoda i robe.

Podsećamo da su 31. decembra, na administrativnom prelazu Merdare, pripadnici UKP zaplenili 31 kilogram kokaina u kombiju sa albanskim registarskim tablicama.



Autor: S.M.