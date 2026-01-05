AKTUELNO

PREBIJENA DVOJICA MUŠKARCA! Drama u Nišu: Policija HITNO reagovala

Foto: Pink.rs/D. Bošković

Policija u Nišu uhapsila je S.N. (42) i M.R. (41) koji su osumnjičeni da su na ulici u tom gradu naneli telesne povrede dvojici muškaraca, od kojih je jedan zadobio teže povrede.

Kako je navedeno u saopštenju Policijske uprave Niš, S.N. i M.R. se sumnjiče da su sinoć, na ulici u Nišu, zadali više udaraca četrdesetčetvorogodišnjem i tridesetčetvorogodišnjem muškarcu.

Četrdesetčetvorogodišnjak je zadobio teške telesne povrede, a obojica su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Policija je na mestu događaja zatekla S. N, dok je M. R. pobegao, ali je ubrzo pronađen i uhapšen.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teška telesna povreda, a određeno im je zadržavanje do 48 časova i zatim će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

Autor: Iva Besarabić

