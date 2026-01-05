DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA U NIŠU: Jedan muškarac teško povređen, osumnjičeni iza rešetaka

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. N. (42) i M. R. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

Oni se sumnjiče da su sinoć, na ulici u Nišu, zadali više udaraca četrdesetčetvorogodišnjem i tridesetčetvorogodišnjem muškarcu.

Četrdesetčetvorogodišnjak je zadobio teške telesne povrede, a obojica su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Policija je na mestu događaja zatekla S. N., dok je M. R. pobegao, a ubrzo je pronađen i uhapšen.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

