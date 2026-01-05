PLANIRANA JOŠ JEDNA LIKVIDACIJA: U garaži na Novom Beogradu pronađen ISTI EKSPLOZIV kao u stanu u Kosovskoj?!

Eksplozivne naprave koje su pronadjene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener Aleksandar A. prema preliminarnim rezultatima istrage identične su kao one koje su eksplodirake u stanu u Kosovskoj ulici!

Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21).

Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije.

Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno aktivirao eksploziv, a muškarac koji mu ih je predao ne uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U garaži su osim eksploziva pronadjene automatske puske kao i snajper. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je fitnes trener koji je koristio garažu.

Autor: Iva Besarabić