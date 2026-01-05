AKTUELNO

Hronika

PLANIRANA JOŠ JEDNA LIKVIDACIJA: U garaži na Novom Beogradu pronađen ISTI EKSPLOZIV kao u stanu u Kosovskoj?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, Pixabay.com ||

Eksplozivne naprave koje su pronadjene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener Aleksandar A. prema preliminarnim rezultatima istrage identične su kao one koje su eksplodirake u stanu u Kosovskoj ulici!

Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21).

Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije.

pročitajte još

UHAPŠEN FITNES TRENER U ČIJOJ JE GARAŽI PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA: Zaplenjeni SNAJPER, automatske puške i 1,5 kilograma EKSPLOZIVA

Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno aktivirao eksploziv, a muškarac koji mu ih je predao ne uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U garaži su osim eksploziva pronadjene automatske puske kao i snajper. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je fitnes trener koji je koristio garažu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Novi Beograd

#Policija

#arsenal oružja

#eksploziv

POVEZANE VESTI

Hronika

U STANU U KOSOVSKOJ PRONAĐENI KRIPTOVANI TELEFONI: Otkrivene informacije rešavaju likvidaciju u Beogradu?!

Hronika

Horor na Novom Beogradu: U stanu pronađen leš u fazi raspadanja

Hronika

ISPLIVALI NOVI DETALJI! Muškarac koji se razneo u Kosovskoj koristio eksploziv C4

Hronika

OVAJ EKSPLOZIV JE KRIV ZA SMRT U KOSOVSKOJ ULICI: Ima veliku razornu moć, a pre 5 godina je korišćen u brutalnoj likvidaciji na Novom Beogradu

Hronika

ZOLJE, RUČNE BOMBE, FANTOMKE... Evo šta je sve pronađeno u garaži na Novom Beogradu, potraga za vlasnikom oružja u toku (FOTO)

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU Pronađeno telo muškarca u stanu