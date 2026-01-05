DETALJI PUCNJAVE U BORČI: Posvađali se pa zapucao na komšije

Ranjeni mladić je prebačen u Urgentni centar a na mestu pucnjave je policija koja po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrši uviđaj.

U beogradskom naselju Borča večeras se dogodila pucnjava u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba ranjena.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pucnjavi je prethodila svađa mladića, sa dvojicom komšija, tokom koje je potegao pištolj.

Autor: D.Bošković