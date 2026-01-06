AKTUELNO

RANIO TINEJDŽERA IZ DEDINOG PIŠTOLJA: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Borči!

Zbog ranjavanja mladića (19) u beogradskom naselju Borča policija je brzom i efikasnom akcijom uhapsila osumnjičenog mladića!

Kako Kurir piše, sumnja se da je napadač upucao svog komšiju iz dedinog pištolja.

- Pucnjavi je prethodila svađa mladića sa dvojicom komšija. U jednom trenutku, neko je potegao pištolj i ranio tinejdžera. Ispostavilo se da je pištolj iz kog je pucao osumnjičeni u vlasništvu njegovog dede - kaže izvor Kurira i dodaje da se utvrđuje motiv svađe.

Ranjeni mladić je sa povredama prebačen u bolnicu, a uviđaj na mestu nemilog događaja obavili su policija i tužilac VIšeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Zadobio je dve rane od metka i operisan je. Lekari su uspeli da stabilizuju njegovo zdravstveno stanje - kaže izvor.

Inače, ranjeni mladić ima policijski dosije, ranije je, navodno, hapšen zbog krađa i narkotika.

Autor: A.A.

