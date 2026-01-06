SAM BOG IH SAČUVAO! Drama kod Ivanjice: Auto pun putnika sleteo sa puta i završio na krovu TIK UZ KUĆU! (VIDEO)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na već ozloglašenoj krivini na putu iz pravca Buka ka Ivanjici, kada je automobil u kome su se nalazile četiri osobe izleteo sa kolovoza. Vozilo je potom sletelo niz obalu, probilo drveće i nisko rastinje, a zatim udarilo u porodičnu kuću.

Prema rečima meštana, u trenutku nezgode čuo se snažan prasak. Kada su izašli iz svojih domova da vide šta se dogodilo, zatekli su prizor koji ih je ostavio u šoku -automobil prevrnut na krov, sa velikom materijalnom štetom, tik uz porodičnu kuću.



Ono što je gotovo neverovatno i ujedno jedina srećna okolnost ovog nemilog događaja jeste da niko od četvoro putnika nije teže povređen. Kako navode očevici, drveće pored puta imalo je presudnu ulogu u ublažavanju posledica nesreće.

- Mislim da ih je dosta spaslo drveće pored puta, jer im je usporilo brzinu, a vozilo se nekako okrenulo na krov. Hvala današnjem prazniku, svi su živi. Nije ovo prvi put da se slične nezgode događaju na ovoj krivini. Mora se pronaći neko rešenje, jer je ovo strašno - kaže jedan od očevidaca za Info Ligu.

Meštani ovog kraja ponovo upozoravaju da je ova deonica puta izuzetno opasna i apeluju na nadležne da preduzmu dodatne mere bezbednosti, kako bi se sprečile nove saobraćajne nezgode.

Autor: D.Bošković