ŽENI PETARDA POVREDILA OKO NA BOŽIĆ! Hitno prevezena u Očnu kliniku na Zvezdari!

Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22 časa.

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesa, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede.

Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.

