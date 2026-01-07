AKTUELNO

TINEJDŽER (18) UBIJEN POSLE SVAĐE U KAFANI: Bačka Palanka na Božić zavijena u crno, izboden nožem u vrat

Mladić star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Ubistvu je, prema rečima očevidaca, prethodila svađa. Mladić je preminuo u vozilu Hitne pomoći, na putu do bolnice.

Rano jutros, oko 3 časa, došlo je do ubistva u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke.

Kako se saznaje, mladić star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa.

