OPSADNO STANJE U TOVARIŠEVU Policija traga za ubicom koji je krvnički nožem ubadao tinejdžera u VRAT!

Ubistvu je prethodila svađa.

Mladić je uboden nožem u vrat u kafani.

Policija traga za napadačem koji je u Tovariševu kod Bačke Palanke, rano jutros nožem nasrnuo na mladića (18) i naneo mu teške povrede od kojih je preminuo na putu do bolnice.

Kako saznajemo, napadač još uvek nije identifikovan, a na licu mesta je obavljen uviđaj.

Kako smo pisali, mladić je uboden nožem u vrat u kafani i povredama je podlegao u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Navodno, prema tvrdnjama očevidaca, ubistvu je prethodila svađa.

Autor: A.A.