AKTUELNO

Hronika

OPSADNO STANJE U TOVARIŠEVU Policija traga za ubicom koji je krvnički nožem ubadao tinejdžera u VRAT!

Izvor: Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ubistvu je prethodila svađa.

Mladić je uboden nožem u vrat u kafani.

Policija traga za napadačem koji je u Tovariševu kod Bačke Palanke, rano jutros nožem nasrnuo na mladića (18) i naneo mu teške povrede od kojih je preminuo na putu do bolnice.

Kako saznajemo, napadač još uvek nije identifikovan, a na licu mesta je obavljen uviđaj.

Kako smo pisali, mladić je uboden nožem u vrat u kafani i povredama je podlegao u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Navodno, prema tvrdnjama očevidaca, ubistvu je prethodila svađa.

Autor: A.A.

#Policija

#Svađa

#Tovariševo

#opsadno stanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Stravično nasilje u Beogradu: Mladić krvnički pretukao oca, pa krenuo da lomi stvari po kući!

Hronika

INCIDENT U BORČI: Mladić navodno ŠUTNUO PSA kog je šetao muškarac, ovaj mu pretio UBISTVOM nožem!

Hronika

HAPŠENJE U BEOGRADU: Pijan PRETUKAO bivšu ženu, udarao je rukama i nogama gde god je stigao!

Hronika

UžAS U NOVOM BEOGRADU: Maltretirao bivšu ženu, pretio da će ubiti nju i sebe, sve gledalo maloletno dete

Region

KRVAVA DRAMA U BARU: Muškarac nakon porodične svađe IZBO brata!

Hronika

Opsadno stanje kod Leskovca: Policija traga za monstrumom koji je ubio ženu, pa telo stavio u zamrzivač