UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO TINEJDŽERA KOD BAČKE PALANKE: Posle višesatne potrage policija pronašla napadača! Pronađen nož kojim je osumnjičeni prerezao vrat žrtvi!

Nenad G. (18) nasmrt je izboden noćas oko tri sata iza ponoći u kafiću u selu Tovariševo.

Policija je posle višesatne potrage uhapsila muškarca osumnjičenog da je noćas u jednom kafiću u selu Tovariševo kod Bačke Palanke ubio Nenada G. (18).

Zločin se dogodio oko tri sata posle ponoći u preunom kafiću kada je osumnjičeni zario nož u vrat tinejdžeru. Motiv ubistva se utvrđuje, a pretpostavlja se da je sukob izbio bez značajnog povoda.

- Posle zločina osumnjičeni je pobegao s lica mesta. Policija je odmah otpočela potragu za njim i posle nekoliko sati intezivne potrage on je danas uhapšen - potvrdio je izvor.

Očevici su ispričali da je ubistvu prethodila svađa, ali još uvek nije poznato oko čega su se osumnjičeni i žrtva posvađali.

- Kako smo čuli, tinejdžer je bio u društvu prijatelja i oni su se tokom celog dana družili i uživali u tradicionalnom proslavljanju Božića. Bili su, navodno, prvo kod crkve, ložili su se badnjaci, a gledali su i kako njihov drug vozi kočiju, što je tradicija u Tovariševu - kaže nam jedan meštanin i dodaje:

- Omladina se često skuplja u dva kafića u selu, a jedan od njih je taj u kom se nažalost dogodilo ubistvo. Muzika je svirala, oko ponoći su svi izašli napolje kako bi bacali petarde i čestitali jedni drugima Božić. Nakon toga su opet ušli u kafić, veseli su se i, koliko smo čuli, niko nije pravio probleme.

Kako su dalje ispričali u jednom momentu su videli mladića krvavog sa nožem zabodenim u vrat.

- Mladić je nažalost preminuo na putu do bolnice - dodao je izvor.

Kako Pink.rs saznaje pronađen je nož kojim je osumnjičeni prerezao vrat žrtvi!

OVO JE MLADIĆ (18) KOJI JE UBIJEN NA BOŽIĆ: U kafani proslavljao praznik, ubica mu ZARIO NOŽ U VRAT i pobegao!

