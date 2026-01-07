Sekirom ubio brata, pa seo u njegovu krv i počeo da plače: Užasan zločin kod Žitorađe

Ninoslav Dž. (28) sekirom je ubio svog rođenog brata Stefana (27) pre dve godine u selu Držanovac kod Žitorađe.

Užasan zločin se dogodio na Badnje veče 2024. godine, kada su se u porodičnom domu u kom su živeli sa suprugama, decom i babom braća posvađala.

Stefan i Ninoslav su najpre zajedno otišli po badnjak, a onda se posvađali, nakon čega je došlo do bratoubistva.

- Braća su godinama imali razmirice i bili su u svađi. Sinoć su se obojica vratili iz sela sa zametnutim badnjacima tek kada se smrklo. Bili su pripiti i sukob je izbio. Stefan je prvi počeo svađu - pričali su tada meštani sela za Republiku.

Čula se lomljava prozora, a onda i Stefanove pretnje snajki da će je preklati. Tada je došao do kuće brata sa kuhinjskim nožem.

- Ninoslav je otac četvoro dece i on je hteo da zaštiti svoju porodicu i ženu. Zgrabio je sekiru i krenuo na brata i ubio ga jednim udarcem sekire u glavu. Nastala je vriska, cika i žene i deca su istrčala da vide šta se dešava - rekao je tada sagovornik pomenutih medija.

- Stefan je samo pao, a on je onda Ninoslav seo pored njega i počeo je da plače - ispričala nam je tada supruga stradalog Stefana i dodala:

- Nisam mogla da sprečim zločin! Stefan je prvo izvukao nož na prijatelja, pa kada je ovaj pobegao, krenuo je na Ninoslava. Ninoslav je uspeo da mu otme nož. Međutim, Ninoslav je onda dohvatio sekiru i udario ga direktno u galvu - rekla je kroz suze žena ubijenog.

Ninoslav je nakon zločina policiji rekao "Vodite me, ja sam ubio brata".

On je tokom saslušanja je priznao izvršenje krivičnog dela, dok epilog sudskog postupka do danas nije poznat javnosti.

Autor: A.A.