OD 65 ISKLJUČENIH VOZAČA, 16 PIJANIH ZADRŽANO U POLICIJI! Tokom praznika manje povređenih, ali više alkoholisanih vozača na području Subotice

Izvor: pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda, od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026 godine.

U jednoj saobraćajnoj nezgodi, jedna osoba je lakše povređena, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 991 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 65 vozača, od kojih je za 16 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija.

Autor: Jovana Nerić

