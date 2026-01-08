OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O ARSENALU ORUŽJA U GARAŽI: Snajper, eksploziv, policijska uniforma i motorole (FOTO)

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar A. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je 5. januara 2026. godine u iznajmljenoj garaži u Zemunu neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja i municije, kao i veću količinu vatrenog oružja, municije i minsko-eksplozivna sredstva koje nije dozvoljeno građanima.

- Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Podsetimo, reč je o fitnes treneru u čijoj je garaži pronađen arsenal oružja. Prema nezvaničnim informacijama, on se dovodi u vezu sa vračarskim klanom.

U saopštenju tužilaštva navodi se da je nakon saslušanja VJT u Beogradu predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Aleksandru A. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Previous Next

- Naredbom o sprovođenju istrage Aleksandru A. se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina. Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar A. 5. januara 2026. godine u iznamljenoj garaži u Zemunu neovlašćeno držao dve improvizovane eksplozivne naprave sa pripadajućim elektronskim napajanjem sa daljinskim upravljačima za aktivaciju, puškomitralјez, snajpersku pušku, pet automatskih pušaka, tri automatska pištolјa – hekler, uzi i škorpion, dva poluautomatska pištolјa, revolver, protivpešadijsku minu usmerenog dejstva, lovačku karabinsku pušku, kao i pet prigušivača za automatsko oružje - saopšteno je iz tužilaštva.

Takođe u pomenutoj garaži osumnjičeni je, kako se dodaje, neovlašćeno držao i nekoliko stotina komada municije različitog kalibra, dva pancirna prsluka sa oznakama "Policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovanu službenu legitimaciju MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica.

Autor: Pink.rs