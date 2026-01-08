DRAMA NA MOSTU BEŠKA: Kombi se zakucao u auto sa bebom i dvoje male dece, ovo su novi detalji saobraćajke (VIDEO)

Danas u popodnevnim časovima, na deonici auto-puta E-75 kod mosta Beška, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kombi i putničko motorno vozilo.

Zahvaljujući srećnim okolnostima, u udesu nije bilo stradalih niti teže povređenih lica.

Detalji incidenta

Nezgoda se dogodila oko 14.30 časova u smeru od Kovilja ka Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, do kontakta je došlo kada je vozač kombi vozila, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, udario u zadnji deo automobila koji se kretao ispred njega.

Medicinska intervencija

Na mesto događaja brzo je izašla ekipa hitne pomoći. Iako putnici nisu pokazivali vidljive znake povreda, medicinsko osoblje je donelo odluku o transportu majke i dece radi detaljne opservacije.

U Klinički centar Vojvodine preventivno su upućeni:

Ženska osoba stara 35 godina (1991. godište);

Troje dece uzrasta pet godina, tri godine i beba rođena 2025. godine.

"S obzirom na to da je reč o deci veoma mladog uzrasta, protokol nalaže preventivni pregled u kliničkim uslovima kako bi se isključile bilo kakve unutrašnje povrede", navodi izvor blizak istrazi.

Saobraćaj i uviđaj

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mesta. Tokom trajanja postupka, saobraćaj na mostu Beška u smeru ka glavnom gradu bio je privremeno otežan i odvijao se jednom trakom, što je dovelo do stvaranja manjih kolona.

Normalizacija saobraćaja uspostavljena je oko 16.00 časova. Tačan uzrok nezgode biće poznat nakon završetka zvanične istrage.

Autor: Marija Radić