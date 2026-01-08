AKTUELNO

AUTOM VUKLI SANKE, DVE MALOLETNICE ZAVRŠILE U BOLNICI! Horor u Kraljevu: Devojke su pale, a onda je na njih naletelo drugo vozilo

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su L. P. (20) i Đ. J. (36) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su obojica izvršili po krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da su oni izazvali saobraćajnu nezgodu koja se sinoć oko 22 časa dogodila u Sarajevskoj ulici u naselju Mrsać kod Kraljeva, u kojoj su dve ženske osobe zadobile teške telesne povrede i one su zbrinute u kraljevačkoj bolnici radi ukazivanja lekarske pomoći.

Kako se sumnja, L. P. je upravljao putničkim vozilom "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom kojim je vukao pridodate sanke, iako nije smeo, a na kojima su se nalazile šesnaestogodišnja i sedamanestogodišnja devojka.

One su, kako se sumnja, pale sa sanki na ulicu kada je na njih „fiatom“ naleteo osumnjičeni Đ. J., koji se kretao iza, kako bi se pobrinuo da iza njih ne naiđe drugo vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

VRAČARCI SPREMILI ARSENAL ORUŽJA ZA LIKVIDACIJE NAJVIŠIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA?! Isplivali novi detalji istrage o zaplenjenom snajperu u garaži na Novo

Autor: Marija Radić

