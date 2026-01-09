AKTUELNO

Uhapšena žena koja je zapalila vrata crkve u Novom Sadu: Određeno joj zadržavanje

Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović

Policajci u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšteopasnosti i uhapsili osumnjičenu, I. M. (53) iz ovog grada.

Sumnja se da јe, јuče, oko 4 uјutru, ona polila benzinom i zapalila bočnadrvena vrata Župne crkve Imena Mariјinog u centru grada.

Požar, koјi јe izazvala, ugasili su pripadnici Vatrogasne brigade iz Novog Sada.

Tokom dana, inspektori kriminalističke policiјe identifikovali suosumnjičenu, a u njenom stanu pronađen јe i kanister sa benzinom.

I.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedena, uz krivičnupriјavu, osnovnom јavnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić

