POŽAR U STANU U NOVOM SADU: Tri vatrogasna vozila na terenu

Izvor: Novosti/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Večeras je došlo do požara u jednom od stanova u potkrovlju stambene zgrade u Novom Sadu.

Kako se navodi na društvenim mrežama, do požara je došlo u Ulici Jovana Cvijića 10.

Na terenu su tri vatrogasna vozila koja gase vatru, a vidi se i dim, a saobraćaj u tovoj ulici na Podbari je blokiran, navode Novosti.

Uzrok požara za sada nije poznat, a prema nezvaničnim saznanjima, u trenutku kada je u stanu u potkrovlju planulo, navodno u njemu nije bilo nikoga.

Na terenu je i jedno vozilo sa lekarskom ekipom Zavoda za urgentnu medicinu, a za sada nema informacija, da li eventualno ima povređenih.

Autor: Marija Radić

