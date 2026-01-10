AKTUELNO

Hronika

DRAMA U NOVOM SADU: Osoba pala sa visine veće od 5 metara, na licu mesta vatrogasci i Hitna pomoć (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U napuštenom objektu na Keju žrtava racije u Novom Sadu rano jutros došlo je do incidenta kada je nepoznata osoba pala sa visine veće od pet metara.

Prema prvim informacijama, povređena osoba je nakon intervencije vatrogasaca izvučena i predata ekipi Hitne pomoći.


Kako je objavljeno, objekat gde se desio incident poznat kao mesto gde se okupljaju osobe bez krova nad glavom.

- Ovo nije prvi put da se na ovom mestu dešavaju slično incidenti, a često je dolazilo i do požara, ali i do narušavanja javnog reda i mira - navodi se u objavi na Instagram stranici 192.

Autor: D.Bošković

#Drama

#Novi Sad

#Vatrogasci

#hitna pomoc

POVEZANE VESTI

Hronika

Požar na beogradskom keju u Novom Sadu: Gori napušteni objekat, vatrogasci na licu mesta (FOTO)

Društvo

Nesreća kod Valjeva: ŽENA PALA SA LITICE VISOKE 60 METARA, vatrogasci HITNO reagovali

Hronika

Nepoznata osoba pokušava da skoči sa zgrade u Novom Sadu - Na licu mesta policija i hitna, pregovori su u toku

Hronika

TRAGEDIJA U NOVOM SADU: Telo pronađeno na pločniku, nepoznata osoba pala sa zgrade

Hronika

HOROR NA VOŽDOVCU! Otac gurnuo sina sa 5 metara visine!

Hronika

DRAMA U LUNA PARKU U INĐIJI: Ljudi zaglavljeni, DEVOJKA PALA sa 5 METARA VISINE (FOTO)