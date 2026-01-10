DRAMA U NOVOM SADU: Osoba pala sa visine veće od 5 metara, na licu mesta vatrogasci i Hitna pomoć (FOTO)

U napuštenom objektu na Keju žrtava racije u Novom Sadu rano jutros došlo je do incidenta kada je nepoznata osoba pala sa visine veće od pet metara.
Prema prvim informacijama, povređena osoba je nakon intervencije vatrogasaca izvučena i predata ekipi Hitne pomoći.
Kako je objavljeno, objekat gde se desio incident poznat kao mesto gde se okupljaju osobe bez krova nad glavom.
- Ovo nije prvi put da se na ovom mestu dešavaju slično incidenti, a često je dolazilo i do požara, ali i do narušavanja javnog reda i mira - navodi se u objavi na Instagram stranici 192.
Autor: D.Bošković