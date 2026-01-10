UŽAS U NIŠU: U napuštenoj kući PRONAĐEN LEŠ

Telo za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je danas u napuštenoj kući u Ulici Široke Padine u niškom naselju Gabrovačka reka.

Prve informacije do kojih je došla policija ukazuju da se najverovatnije radi o beskućniku te da on nije žrtva krivičnog dela. Međutim, uzrok smrti ovog čoveka biće poznat nakon što se po nalogu Višeg javnog tužilaštva obavi obdukcija.

Leš je pronašao Nišlija Milorad Stanisavljević čija je kuća u neposrednoj blizini napuštene udžerice u kojoj su po njegovim navodima, četo obitavale skitnice. - Već danima vrata kućerka su bila otvorena što nije bilo uobičajeno u ovo zimsko doba. Oko 13 sati sam sa bratom odlučio da odem do te kuće i da vidim ima li koga unutra. Došli smo samo do vrata, isprva nam se učinilo da vidimo samo gomilu stare odeće a onda smo uočili telo. Nismo mu prilazili već smo odmah pozvali policiju - priča Staniavljević.

Objašnjava da je kzćerak odavno izgrađen na zemljištu koje pripada Pokretu gorana.

- Tu kućicu je odavno izgradio jedan čovek za svoju porodicu. Međutim, umrli su jedno po jedno, najpre žena pa sin a zatim i on i kuća je ostala prazna. Od tada se tu smenjuju meni nepoznati ljudi. U poslednje vreme viđao sam dvojicu da tu borave. Nismo sa njima imali većih problema, jedan komšija se žalio da su mu valjda ćerku uznemiavali ali nije bilo ozbiljnijih incidenata. Ne znam ništa o njima ali je jedna komšinica rekla da zna o kome se radi pa sam uputio policiju na nju - zaključuje Milorad.

Policija je obavila uviđaj, identitet tela još nije utvrđen jer nisu pronađena lična dokumenta beskućnika. Biće ispitani ljudi koji žive u ovom kraju kako bi se utvrdilo da li je neko poznavao preminulog muškarca.

