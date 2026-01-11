AKTUELNO

Hronika

Tri saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći: Četvoro lakše povređenih, najviše intervencija zbog padova

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je danas Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 28 minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vidanovačke i Vojvode Stepe, prilikom udarca automobila u banderu lakše su povređeni mladić (19) i žena (25), koji su sa lakšim povredama prevezeni u Urgentni centar, dok su dve osobe povređene u još dve saobraćajne nezgode zbrinute na licu mesta.

Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 124 intervencije, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog padova, a pacijenti su sa ortopedskim povredama prevoženi u dežurne zdravstvene ustanove.

Pacijenti su zvali i zbog problema sa disanjem i visokim krvnim pritiskom, kao i zbog hroničnih bolesti.

Autor: S.M.

#Beograd

#Intervencije

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#udesi

POVEZANE VESTI

Beograd

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, četvoro lakše povređenih

Hronika

U Beogradu tri saobraćajne nezgode tokom noći, tri osobe lakše povređene

Beograd

HITNA POMOĆ: U Beogradu noćas četiri saobraćajne nezgode, tri osobe lakše povređene

Hronika

U BEOGRADU TOKOM NOĆI TRI SAOBRAĆAJNE NEZGODE! Hitna pomoć intervenisala 96 puta

Beograd

U Beogradu tokom noći dve saobraćajne nezgode: Tri osobe lakše povređene

Hronika

Tri saobraćajke u noći za nama: Ima povređenih