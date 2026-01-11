TEŠKA NEZGODA NA VOŽDOVCU: Vozač pokosio ženu na pešačkom, prevezena u Urgentni sa povredama

U Ulici Vojislava Ilića, kod broja 51, na Voždovcu danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, automobil je naleteo na ženu starosti oko 60 godina dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, a povređena žena je sa politraumatskim povredama hitno prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.

Policija na mestu nesreće obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Autor: Iva Besarabić